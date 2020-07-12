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كتب امير فتحي في الأحد 12 يوليو 2020 04:51 مساءً - حدث صادم يهز الأردن .. أنفصال ”الوليد مقداد“ نجم طيور الجنة عن خطيبتة ”نور غسان“ .. والسبب صادم .. شاهد (صورة)

تداولت تقارير أمس الأحد أنباء تفيد انفصال نجم طيور الجنة الوليد مقداد عن خطيبتة نور غسان. 26893701 Advertisements وأشارت التقارير إلى أن الخلافات دبّت بين الخطيبين وتصاعدت حتى انتهت بالأنفصال.‏ ونفى الوليد مقداد ، خطيب نور غسان هذه الشائعة، معلقا عليها عبر حسابه على موقع "توتير": "الصحافة الصفراء لا تنتهي، للأسف في بعض المواقع لا زالت تبحث عن تريند وفرقعة إعلامية على حساب ‏الشائعات عن النجوم ، أقول لهم عيب احترموا مهنتكم".‏ 26893701 26893701

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