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كتب امير فتحي في الأحد 12 يوليو 2020 04:51 مساءً - شاهد.. ياسمين تقهر كل المصريين وتظهر بقميص نوم شفاف يظهر جسمها بالكامل (صورة صادمة)

منذ حصولها على الشهرة، وتشغل الممثلة المصرية ياسمين صبري المتابعين بجمالها، إلا أن صورة لها من غرفة النوم شكلت صدمة للمتابعين الذين أشاروا إلى ان ملامحها تغيرت من دون مكياج. 76788193 Advertisements ونشرت الفنانة ياسمين صبرى على حسابها الشخصي بموقع التواصل إنستجرام ، صورة جديدة عبر خاصية ستورى . وظهرت ياسمين صبرى فى الصورة بملابس النوم أثناء ممارستها التمارين داخل غرفة نومها. 76788193 76788193

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