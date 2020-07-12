‏إصابة مدني بانفجار لغم زرعه الحوثيون غربي تعز

أُصيب اليوم الأحد مواطن جراء انفجار لغم أرضي زرعته مليشيات الحوثي في محافظة تعز جنوبي غرب اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن المواطن سلطان مهيوب أصيب بجروح جراء انفجار لغم بسيارته في قرية القوز بعزلة الأشروح بمديرية جبل حبشي.



وأشار إلى أن اللغم انفجر عندما كان المواطن مهيوب في طريقه لزيارة شقيقته في ذات القرية.



وأضاف المصدر أن "اللغم زرعه الحوثيون في وقت سابق أثناء تواجدهم في العزلة قبل تحريرها".



وتتعمد ميليشيات الحوثي في زراعة الألغام والعبوات الناسفة بشكل عشوائي في الطرقات والمنازل والمزارع الخاصة بالمواطنين، وفي جميع أنحاء المناطق التي تُجبر فيها على الانسحاب والتراجع.



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