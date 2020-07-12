شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء يعزي محافظ مأرب بوفاة نجله والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة إلى محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، بوفاة نجله المغفور له بإذن الله تعالى امين سلطان العرادة، الذي وأفاه الأجل جراء ماس كهربائي ، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وعبر رئيس الوزراء عن أحر التعازي وعظيم المواساة لمحافظ مأرب وجميع أفراد أسرته الكريمة بهذا المصاب الأليم.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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