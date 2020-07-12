شكرا لقرائتكم خبر عن السطات السعودية تفاجئ جميع المواطنين والمقيمين بقرار جديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتخذت سلطات المملكة العربية السعودية قرارًا صادامًا يتعلق بالمواطنين والمقيمين على حد السواء، في ظل استمرار تفاقم الأزمة الصحية وتداعياتها على المجتمع المحلي.

وأصدرت المملكة السعودية قراراً بمنع إسكان 20 فردًا فأكثر بشكل جماعي في أماكن داخل العمران أو خارجه، وتم بدء العمل به .

وجاء القرار بمثاية الصدمة للمواطنين والمقيمين، حيث اعتادت العديد من الأسر السعودية على السكنى في مبنى واحد، وكذلك مساكن العاملين الوافدين الذين تتخطى أعدادهم العشرات في مقر سكني واحد.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية التي أصدرت القرار، أن من سيخالفه بإسكان 20 فأكثر ستكون عقوبته السجن مدة لا تزيد عن 30 يومًا، ودفع غرامة لا تتجاوز مليون ريال عن كل مخالفة، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وتابعت أن العقوبات ستتعدد بتكرار المخالفات، وتُغلظ في أوقات الأزمات (مثل انتشار الأوبئة والأمراض المعدية أو الكوارث الطبيعية أو أعمال الإرهاب أو الحروب) إلى السجن مدة لا تزيد عن 180 يومًا.

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وقالت وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية إنها ستعمل على إصدار الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية بعد التنسيق مع وزراء "الصحة، والتجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والصناعة والثروة المعدنية".

فيما دعت وزارة الصحة السعودية المواطنين والمقيمين إلى عدم السفر إلى الخارج في الوقت الحالي.

وأوضحت الوزارة أن دعوتها تأتي لعدم استقرار الوضع الوبائي لمرض فيروس كورونا، واستمرار انتشار وانتقال العدوى بالفيروس، رغم التدابير والإرشادات الوقائية الصارمة المتبعة من مختلف دول العالم.

ونصحت الصحة السعودية، بعدم السفر حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من زيادة فرصة الإصابة بفيروس كورونا خلال السفر.

وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت أن الرذاذ ينقل فيروس كورونا المستجد، إذ أن الرذاذ يعد "أحد طرق الانتقال الرئيسية لعدوى كورونا".