شكرا لبحثكم عن خبر قوات طارق عفاش تختطف شابين من قبيلة كعلله بالصبيحة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - اختطفت نقطة تابعه للعميد طارق صالح شخصين من قبيلة الكعلله وهما الاخ ماجد مجاهد محمد قائد وزميله سالم صالح بصيبص دون أي ذنب غير أنهم وجدوا في سيارتهم ناضور لم يتجاوز ثمنه خمسه الف ريال يمني كان دليلا كافيا لاقتيادهم إلى زنازين عمار عفاش السريه في مدينة المخاء .

وقامت قبيلة الكعلله بقيادة الشيخ محمود علي حسن بالتواصل مع عدد من القيادات العسكريه بالساحل الغربي من أبناء الصبيحة ولكن كان ردهم غير مقنع إذ أن الرد كان من أحد الوسطاء أن قوات طارق وعمار صالح طلبت فديه مليون ريال يمني مقابل الإفراج عن أبناء بطان المختطفين ماجد وسالم .

طلب الفديه من قوات صالح مقابل الإفراج عن اولاد الكعلله الابرياء.

وحملت القبيلة طارق وقواته مسؤولية ماستؤل إليه الامور ان لم يتم الافراج عن المختطفين دون قيدا أو شرط فقبيلة الكعلله ومعها الكثير من قبائل الصبيحه لم تقف مكتوفتي الايدي وستضغط بشتى الطرق حتى يتم الافراج عن المختطفين.

إلى ذلك ناشد الشيخ محمود علي حسن الكعلولي قيادات القوات المشتركة في رأس العاره بان تقف مع قبيلة الكعلله بالحق وان لاتكون عائقا أمام أي خطوه تصعيديه للقبائل .

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وكان عدد من اهالي المختطفين قد قامو بقطع الخط الساحلي من أجل الضغط على قواة طارق وتدخلت قيادة القواة المشتركة وعلى راسهم القائد أبو ذياب العلقمي قائد اللواء الثاني دعم واسناد فيما يسمى المقاومه الوطنيه حيث ألتزم بان يتابع عملية الافراج عنهم إلا أنه مضى يومين كاملين ولم يرد أبو ذياب حتى على الاتصال .

وأفادت مصادر بان رجال قبيلة الكعلله بقيادة الشيخ محمود علي حسن ومعهم عدد من القبائل المجاورة ابرزهم قبيلة الاغبره والشبيقه تحتشد في منطقة بطان وعدد من الأماكن بعد إعطاء قيادة القوات المشتركه مهله اضافية إلى صباح يوم غدا مالم سيتم قطع الخط الساحلي الدولي عدن المخاء حتى تستجيب قيادة التحالف بالضغط على طارق صالح من أجل الافراج عن المختطفين في أسرع وقت ممكن .

*من أحمد عاطف حسن الصبيحي

