شكرا لبحثكم عن خبر موقف طريف تتعرض له مذيعة العربية ميسون عزام بسبب منتهى الرمحي‎ (فيديو) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تعرضت مذيعة قناة العربية ميسون عزام، لموقف طريف تحول إلى تبادل للشكر والثناء مع زميلتها منتهى الرمحي، بعدما ذكّرت ضيفها الذي استضافته في إحدى النشرات، بأنها ميسون وليست منتهى.

وكان المحلل العراقي الأمني، فاضل أبو رغيف، يتكلم مع ميسون بوصفها الإعلامية منتهى الرمحي، حتى ذكّرته في ختام اللقاء أنها ميسون عزام، فرد عليها الضيف: ”شكرا لك تحملتني وأنا أقول منتهى“، لتجيبه أنه ”فخر لها“.

ونشرت الإعلامية ميسون عزام، المقطع على صفحتها بتويتر وكتبت: ”#منتهى شكرا لحضورك #النشرة“، لترد عليها الرمحي: ”شكرا ميسون على كلامك الطيب“.

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وأشاد مغردون بالإعلامية عزام وردها المهذب، وكتب ناشط على تويتر يدعى إياد سويدان: ”تذكير راقي ولبق والتواضع سر النجاح الله يوفقك ست منتهى قصدي ست ميسون“.