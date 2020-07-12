محافظ الحديدة يضع حجر الأساس لمدينة الرحمة السكنية للنازحين بالخوخة بدعم كويتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

وضع محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر ، السبت ،حجر الأساس لمدينة الرحمة السكنية للنازحين في مدينة الخوخة، بدعم من جمعية الرحمة الكويتية وتنفيذ مؤسسة التواصل للأعمال الإنسانية.

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وعبر المحافظ طاهر ،عن شكره لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعب على جهودهم المبذولة وتقديم الدعم والمساعدة لأبناء الشعب اليمني..مؤكداً ان المدينة ستخفف الأعباء عن 200 اسرة من قوام عشرة الاف اسرة اضطرتها الميليشيا الحوثية الى النزوح من ديارها وقراها بسبب حربها الظالمة والهمجية.

ومن جهته ،أوضح مدير عام مؤسسة تواصل للتنمية الانسانية رائد ابراهيم ،بان المدينة السكنية تتكون من 200 وحدة سكنية..مشيراً إلى أن كل وحدة مكونة من غرفتين ومطبخ وحمام وصالة، الى جانب مرافق عامة ومسجد وحديقة عامة للأطفال وخزانات مياه للشرب