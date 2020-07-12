- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ الحديدة يضع حجر الأساس لمدينة الرحمة السكنية للنازحين بالخوخة بدعم كويتي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
وضع محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر ، السبت ،حجر الأساس لمدينة الرحمة السكنية للنازحين في مدينة الخوخة، بدعم من جمعية الرحمة الكويتية وتنفيذ مؤسسة التواصل للأعمال الإنسانية.
وعبر المحافظ طاهر ،عن شكره لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعب على جهودهم المبذولة وتقديم الدعم والمساعدة لأبناء الشعب اليمني..مؤكداً ان المدينة ستخفف الأعباء عن 200 اسرة من قوام عشرة الاف اسرة اضطرتها الميليشيا الحوثية الى النزوح من ديارها وقراها بسبب حربها الظالمة والهمجية.
ومن جهته ،أوضح مدير عام مؤسسة تواصل للتنمية الانسانية رائد ابراهيم ،بان المدينة السكنية تتكون من 200 وحدة سكنية..مشيراً إلى أن كل وحدة مكونة من غرفتين ومطبخ وحمام وصالة، الى جانب مرافق عامة ومسجد وحديقة عامة للأطفال وخزانات مياه للشرب
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الحديدة يضع حجر الأساس لمدينة الرحمة السكنية للنازحين بالخوخة بدعم كويتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.