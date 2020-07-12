أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يوليه 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأحد، الموافق 12 يوليو/تموز 2020 وهي كالتالي:

المشتركة تضبط شاحنة محملة بالذخائر بحيس جنوب الحديدة كانت بطريقها إلى الحوثيين https://www.elyamnelaraby.com/489779/ وفاة طفلة وإصابة تسعة أشخاص بحادث مروري في إب https://www.elyamnelaraby.com/489782/ إب.. مليشيا الحوثي تنهب مؤسسة نماء في العدين وتخطف 4 من الموظفين https://www.elyamnelaraby.com/489783/ قافلة إغاثة إماراتية جديدة لأهالي الساحل الغربي https://www.elyamnelaraby.com/489785/ ثلاثة قتلى وجرحى في المخادر شمال إب Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/489786/ القوات الجنوبية المشتركة تدفع بتعزيزات جديدة إلى جبهة الضالع https://www.elyamnelaraby.com/489789/ مدير مكتب محافظ الضالع يستلم 50 إسطوانة غاز أكسجين لمكافحة وباء كورونا https://www.elyamnelaraby.com/489793/ إجراء دور الاستلام والتسليم لقائد اللواء 35 مدرع بتعز https://www.elyamnelaraby.com/489800/ إعلان مهم من إدارة شرطة تعز للجرحى ووكلاء الجرحى https://www.elyamnelaraby.com/489802/ مليشيا الحوثي تحرم المسنين من رواتبهم بصندوق نظافة إب https://www.elyamnelaraby.com/489807/

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