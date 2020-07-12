شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. الشرطة السعودية تعلن العثور على مفقود القصيم "عبدالكريم الدخيل" ( صورة أولى ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عثرت شرطة القصيم السعودية اليوم الاحد على الطفل المفقود عبدالكريم الدخيل وهو بصحة جيدة، حيث فقد منذ صباح يوم الخميس الماضي في القصيم.

وكان آخر ظهور له في أحد مطاعم شارع البخاري ببريدة، وناشد ذووه المساعدة في إيجاده.

وكان مفقود القصيم قد حظي بتعاطف واسع كما تفاعلت مع قضيته وسائل اعلام محلية وعربية ودولية .