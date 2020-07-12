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صنعاء - ياسمين الخيامي - تقرير دولي يكشف ان اليمن سيصبح اغنى من السعودية ودول الخليج..بسبب كارثة كبرى ستضرب بقوة كل الدول الخليجية ولن تنجو منها اي دولة الا اليمن

2020/07/12 الساعة 11:56 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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