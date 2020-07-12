إب.. وفاة وإصابة 10 أشخاص في حادث مروري

توفي وأصيب، السبت، عشرة أشخاص بينهم طفلة في حادث مروري مروع بمحافظة إب، وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية، إن باصاً للركاب، انزلق عن مساره في منعطف خطر في منطقة "سمارة" بمديرية المخادر شمال إب، ماأدى إلى وفاة طفلة في الرابعة من عمرها وإصابة 9 آخرون تم نقلهم للعلاج في أحد مستشفيات المدينة.



و بشكل دائم تشهد منطقة سمارة حوادث مرورية مروعة، عادة ما تزداد في مواسم الأمطار.



وكشف تقرير صادر في وقت سابق عن مرور مديرية المخادر، وفاة وإصابة 23 شخص في 24 حادث شهدتها المديرية في يونيو الماضي معظمها في منطقة "سمارة".



وتأتي الحفر والمطبات وانتهاء المادة الإسفلتية وعدم وجود أي حماية للمنحدرات والمنعطفات الخطرة، في طليعة الأسباب لتلك الحوادث، وأسباب أخرى تتعلق بالسرعة الزائدة والاختناقات المرورية.



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