شكرا لبحثكم عن خبر احباط هجوم حوثي كبير في جبهة الفاخر شمال الضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أحبطت قوات الجيش والمقاومة الجنوبية هجوما لمقاتلين من جماعة الحوثي في جبهة الفاخر شمالي الضالع. ونشبت المواجهات عقب هجوم شنه الحوثيين بشكل مفاجئ على موقع مرتفع في تبه عثمان الاستراتيجي الواقع جنوب شرق مدينة الافخر مستخدمةً عربة بي إم بي وأسلحة الدوشكا. وقال مصدر عسكري، إن المقاتلين الحوثيين شنوا الهجوم من أسلحة ثقيلة في محاولة لإرباك جبهات القتال في جبهات الضالع. وأضاف المصدر أن القوات المساندة للحكومية الشرعية، نجحت في صد الهجوم الحوثي، وفرار المهاجمين الاتجاه الغربي للمدينة.

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