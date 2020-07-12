شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعلان مهم من إدارة شرطة تعز للجرحى ووكلاء الجرحى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت إدارة عام شرطة محافظة تعز لجميع الأخوة الجرحى ووكلاء الجرحى المنزلين في سجلات الحالات في شرطة تعز بأن عليهم سرعة الحضور إلى إدارة شؤون الأفراد لاستكمال النواقص المطلوبة والهامة في ملفاتهم .



وأضافت الإدارة في بيان مقتضب تلقى "الخليج 365"، علماً بأن إدارة شؤون الأفراد ستستقبل الملفات واستكمال النواقص فيها خلال فترة أقصاها اسبوع ابتداء من غدٍ الأحد الموافق 12/7/2020

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