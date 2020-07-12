مدير مكتب محافظ الضالع يستلم 50 إسطوانة غاز أكسجين لمكافحة وباء كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يوليه 2020

الضالع - الخليج 365

تسلم مدير مكتب محافظ الضالع خمسين إسطوانة غاز اكسجين للمرحلة الثانية من توزيع اسطوانات الأكسجين للمحجر الصحي بالضالع لمكافحة وباء كورونا وتخفيفاً من معاناة أهالي الضالع، بدعم من شركات "أولاد سالم عبدالرحمن باجرش.



حيث اوضح الاستاذ عدنان العدناني مدير العلاقات العامة في مجموعة شركات سالم عبدالرحمن باجرش ان هذا الدعم يمثل المرحلة الثانية والمتظمنة توزيع 600 اسطوانة غاز اكسجين موزعة علئ اربع محافظات هي حضرموت ولحج والضالع وابين بعد المرحة الاولئ التي تم من خلالها ايضا توزيع 400اسطوانة غاز..

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إفاد أن آلية توزيع اسطوانات الأوكسجين استهدفت اربع محافظات توزيع الاسطوانات على المحاجر الصحية لمكافحة وباء كورونا بشكل مجاني.

واوضح ايضا ان هناك مرحلة ثالثة سيتم من خلالها توزيع المعدات والمستلزمات الطبية للمحاجر في المحافظات كدعم لمواجهة جائحة كورونا في هذة الظروف الصعبة، لتغطية النقص الحاصل في المحاجر الصحية بالضالع والتي باتت تشكل معاناة شديدة لأهالي الضالع بسبب النقص الكبير في اسطوانات الاكسجين.

من جانبة شكر مدير مكتب المحافظ وليد قحطان مؤسسة السالم علئ هذة المبادرة القيمة واوضح انها جاءت في الوقت المناسب كون المحجر في المحافظة في امس الحاجة للاكسجين لمواجهة الجائحة هذا وقدم مدير مكتب المحافظ شهادة شكر وتقدير لمجموعة شركات سالم عبدالرحمن باجرش مقدمة من السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة باللواء الركن علي مقبل صالح تقديرا لجهودهم الانسانية والدعم السخي للمحافظة.

حضر التدشين احمد العفيف قائد لواء حراسة المنشأت والاستاذة سعاد مديرة الامداد بوزارة الصحة.