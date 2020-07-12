القوات الجنوبية المشتركة تدفع بتعزيزات جديدة إلى جبهة الضالع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يوليه 2020
الضالع - الخليج 365
دفعت وحدات القوات الجنوبية المشتركة تعزيزات عسكرية جديدة من سرايا المشاة والدروع لرفد صفوف مقاتلي القوات الجنوبية المشتركة الذين يخوضون معركة "صمود الجبال" ضد فلول المليشيات الحوثية المدعومة من إيران شمال وغربي الضالع.
وبحسب النقيب بركات الجبلي أركان اللواء الرابع مقاومة، فان قوات الأخير دفعت بتعزيزات عسكرية جديدة إلى جبهات القتال المشعلة شمال وغربي الضالع.
وطبقا للنقيب الجبلي، فإن هذه التعزيزات تأتي في وقت أصبحت فيه القوات الجنوبية مسيطرة على تفاصيل وأجواء الموقف العسكري في مختلف الجبهات، بالوقت الذي تواصل فيه جحافل المليشيات مسلسل السقوط والإنهيار والتقهقر..
وتعد قوات اللواء الرابع مقاومة جنوبية بقيادة العقيد أوسان علي الشاعري، من أبرز تشكيلات القوات الجنوبية بجبهة الضالع و أسهمت بشكل فعال في تحقيق نجاحات قياسية منذ تأسيسها في آيار من العام 2019 للميلاد.
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