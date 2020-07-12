- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ثلاثة قتلى وجرحى في المخادر شمال إب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يوليه 2020
إب - الخليج 365
قتل وجرح ثلاثة من المواطنين بمحافظة إب، وسط فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.
وقالت مصادر محلية إن إثنين من المواطنين قتلا وأصيب ثالث برصاص مسلح بمديرية المخادر شمال إب.
وبحسب المصادر فإن القتيلين هما "القاسم احمد علي الخطيب" و "مصعب محمد عبدالله القادري" فيما أصيب مواطن يدعى "جميل احمد حمود الضلف".
وفي موضوع آخر اعتدى نافذون من مليشيا الحوثي على شارع الخط الدائري الشرقي فوق دار القدسي بمدينة إب، وحولوا الشارع من 40 إلى 24 متر، وقاموا ببناء جدار وحوش داخل الشارع الرئيسي، فيما قام الأهالي بالتدخل ووقف الاعتداء دون أي جدوى.
كانت هذه تفاصيل خبر ثلاثة قتلى وجرحى في المخادر شمال إب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.