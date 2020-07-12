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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قافلة إغاثة إماراتية جديدة لأهالي الساحل الغربي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
وزع فريق الهلال الأحمر الإماراتي 300 سلة غذائية، استهدفت 2100 فرد من الأسر النازحة بمديرية الخوخة.+
يأتي ذلك في إطار مواصلة دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر ذراعها الإنسانية "هيئة الهلال الأحمر"، تسيير قوافل الإغاثة إلى أهالي مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، ضمن جهودها الإنسانية والإغاثية التي تبذلها على مختلف الأصعدة لمساعدة الأشقاء في اليمن والتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية.
ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام"، أعربت فتحية المعمري مدير مكتب حقوق الإنسان في محافظة الحديدة عن تقديرها لدولة الإمارات وفريقها المتواجد على الأرض، الذي يبذل جهودا كبيرة للوصول إلى الفئات المحتاجة وحرصه على تخفيف وطأة المعاناة الناجمة عن نقص الغذاء نتيجة الظروف الراهنة التي يعيشها أبناء الساحل الغربي.
وعبر المستفيدون من القوافل الإغاثية عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة و حكومة و شعبا على دعمها المتواصل استمرارا لنهج الخير والعطاء المتأصل في نفوس أبناء زايد الأوفياء.
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