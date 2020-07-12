إب.. مليشيا الحوثي تنهب مؤسسة نماء في العدين وتخطف 4 من الموظفين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يوليه 2020 إب - الخليج 365 نهبت مليشيا الحوثي الإنقلابية إحدى المؤسسات الخيرية بمحافظة إب، وسط اليمن، في ظل انتهاكات وجرائم يومية تمارسها المليشيا بحق المواطينن في المحافظة.

وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي بقيادة "خالد البعني" اقتحمت مؤسسة نماء بمدينة العدين غرب محافظة إب، ونهبت جميع ممتلكات المؤسسة. Advertisements وأضافت المصادر أن المليشيا الحوثية نهبت أموال كانت في خزانة المؤسسة وصادرت جميع الأجهزة التابعة للمؤسسة بقوة السلاح. وخطفت المليشيا بعد عملية الإقتحام والنهب، أربعة من موظفي المؤسسة ونقلتهم إلى سجونها بمدينة إب. وفي حادثة أخرى خطفت مليشيا الحوثي إثنين من المواطنين هما : المواطن " ط . د . س" و المواطن " ا . ع . غ" وتقتادهما إلى سجونها بمدينة إب وتنهب سيارة أحدهما وممتلكات أخرى كانت بحوزتهما

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