المشتركة تضبط شاحنة محملة بالذخائر بحيس جنوب الحديدة كانت بطريقها إلى الحوثيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يوليه 2020

الحديدة - الخليج 365

ضبطت القوات المشتركة في مربع النجيبة جنوب مديرية حيس، شاحنة محملة بالذخائر كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة مليشيات الحوثي.



Advertisements

وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة ان دوريات التأمين التابعة لواء 11 عمالقة في مربع النجيبة ألقت القبض على شاحنة نوع (دينا) محملة بالذخائر في احد النقاط الأمنية كانت في طريقها إلى الحوثيين.

وأوضح المصدر أن عدد الذخائر بلغ 122 صفيحة و 10 قذائف هاون تم ضبطها وتسليمها إلى الشؤون القانونية بمديرية المخا لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

يشار إلى أن القوات المشتركة في مربع النجيبة أحبطت عمليات تهريب سابقة لشحنات من الذخائر والأسلحة والأسمدة ومواد متفجرة وهي في طريقها إلى مليشيات الحوثي رغم ابتكار المهربين لعده وسائل لإخفائها.