شكرا لمتابعة خبر عن صفقة لإفراغ ناقلة صافر من النفط بين الحكومة وجماعة الحوثي .. تفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تم التوصل إلى اتفاق لصيانة الناقلة النفطية صافر الراسية ، قبالة ميناء رأس عيسى ، في محافظة الحديدة غربي اليمن، قبل موعد جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة بمناقشة وضعها بطلب من الحكومة اليمنية، الأربعاء المقبل.

ووقالت مصدر برلماني يمني " أن الأمم المتحدة توصلت إلى تفاهم مع "أنصار الله" من أجل السماح بوصول بعثة فنية أممية إلى الناقلة "صافر" لإجراء تقييم لوضعها وتحديد الإصلاحات اللازمة لإفراغ الكميات المخزنة فيها منذ نحو 5 أعوام، بصورة عاجلة تفادياً لحدوث أي تسرب منها.

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وذكر أن التفاهم الذي جاء بعد موافقة "وجماعة الحوثي " على وصول الفريق الفني إلى "صافر"، يتضمن توزيع عائدات الكميات المخزنة في الناقلة والبالغة 1.14 مليون برميل من خام مارب الخفيف، بين الجماعة والحكومة اليمنية.