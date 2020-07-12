شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون ينشرون تصميم جديد لحديقة السبعين ومخطط لحديقة 21 سبتمبر (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعتزم الحوثيون إعادة تصميم حديقة السبعين في العاصمة صنعاء.

حيث عرض عبدالله شعبان ، رئيس مجلس إدارة المجموعة اليمنية للهندسة ، رئيس ما يسمى باللجنة المنظمة لكسر الحصار عن اليمن، لقطات من تصميم الحديقة الدولية، ذلك في حسابه على تويتر.

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وقال إن التصميم الجديد يتم بناء على تعليمات من زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي.

كما نشر شعبان تصميما لحديقة، 21 سبتمبر الدولية، وهي مقر عسكري لما كان يعرف بمقر لقوات الفرقة الأولى ومدرع، ويقودها قبل الهيكلة الأخيرة للجيش، النائب الحالي لرئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح.

ويرمز الحادي والعشرين من سبتمر، إلى اليوم الذي استولي فيه الحوثيون على السلطة، في عملية انقلاب، على سلطات الرئيس عبدربه منصور هادي من العام 2014م.