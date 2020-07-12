شكرا لمتابعة خبر عن مصادر عسكرية : تكشف حقيقة انسحاب مقاتلي الجيش والتحالف من مارب وأسلحة معسكر تداوين (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عسكرية ميدانية، حقيقة ما يشاع عن انسحاب قوات التحالف والجيش الوطني من مارب وسحب الاسلحة والمعدات الثقيلة من معسكر تداوين، واختراق جماعة الحوثي جبهة صلب في الجدعان.

وقالت المصادر“هناك اعادة تموضع وانتشار لقوات التحالف ما بين مارب والوديعة، بالتزامن مع عودة المئات ليس اكثر من منتسبي الجيش الوطني إلى قراهم ضمن استحقاقهم الاجازة الدورية، وليس كما يشاع”.

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المصادر أوضحت أن المعارك متواصلة مع جماعة الحوثي في جبهات محافظة مارب، وبصورة اعنف وأوسع في جبهات العبدية وماهلية والجدعان في مجزر، وغيرها من الجبهات التي تشهد زحوفات حوثية مكثفة”.

وقالت المصادر ان الجيش الوطني يسطر ملاحم بطولية سيخلدها التاريخ، ويقدم كل يوم تضحيات نفيسة من قوافل الشهداء والجرحى، ولن يتخلى عن مارب وغيرها من المحافظات، فهو يسعى إلى دحر جماعة الحوثي من اليمن كاملا .

واضاف المصدر ان اختراقات الحوثيين تحدث في مختلف الجبهات، لكن الجيش يتصدى لها ببسالة وبدعم ومساندة طيران التحالف الذي يشن يوميا عشرات الضربات الجوية على تعزيزات عسكرية للحوثيين ويكبدهم خسائر كبيرة.

واكد المصدر ان هناك خيانات من بعض القيادات والضباط الذين انسحبوا من جبهات الشرف وانضموا إلى جماعة الحوثي مؤخرا، لكنهم قلة ولا يشكلون رقما يعتد به في جميع الاحوال، وخياناتهم مردودة عليهم بالنهاية .

يشار إلى أن جماعة الحوثي، تكثف زحفها وهجماتها الانتحارية في مديريات العبدية وماهلية ومدغل ومجزر، في محاولة منها لمحاصرة مدينة مارب، لكن الجيش يقظ لتحركاتها ويتصدى بقوة لزحوفاتها الانتحارية.