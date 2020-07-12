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كتب امير فتحي في الأحد 12 يوليو 2020 10:50 صباحاً - هل تذكرون أم عصام “باب الحارة” الفنانة السورية صباح الجزائري؟؟.. شاهدوا كيف أصبح شكلها اليوم وكيف ظهرت مع هذا الشاب بعد طلاقها من دريد لحام

تزوجت النجمة السورية القديرة صباح الجزائري من رجل لبناني بعد طلاقها من الممثل السوري القدير دريد لحام الذي تزوجها لـ 60 يوماً فقط وقرر أن يتركها مجدداً بسبب عائلته ورفضاً لخسارة زوجته الأولى. 95444843 بعد ذلك وقعت صباح بالحب من جديد من لبناني الأصل وأنجبت منه ثلاثة أولاد وكلهم يشبهونها كثيراً من حيث الجمال والأخلاق وكيفية التعامل مع الناس. Advertisements صورة انتشرت لها مع ابنها الأكبر والوحيد (كرم التقي) الذي يتمتع بجمال جذاب ومختلف عن أختيْه ويرافقها في كل تنقلاتها لأنه يخاف عليها كثيرًا.

وفي الصورة أدناه بدت صباح آصغر من كرم ولم تبدُ كوالدته بل كصديقته المقربة أو رفيقته في الجامعة مثلًا. 95444843 95444843

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