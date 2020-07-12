إصابة طفل برصاص قناصة مليشيات الحوثي شرقي تعز

أصيب طفل، اليوم السبت، بنيران قناص تابع لمليشيات الحوثي الانقلابية شرق مدينة تعز جنوبي غرب اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت" إن طفلاً يدعى "أحمد" أصيب برصاص قناصة مليشيات الحوثي المتمركزة في تبة السلال شرقي المدينة.



وأوضحت أن الطفل أصيب في كتفه الأيسر، وذلك أثناء اللعب أمام منزلهم في حي المركز الثقافي بمديرية صالة.



وبين الحين والأخر تستهدف ميلشيات الحوثي الأحياء السكنية بالمدينة، مخلفة قتلى وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال.



ومطلع الشهر الجاري، أعلن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، رصد "مقتل 4 مدنيين وإصابة 18 آخرين بينهم أطفال ونساء، بنيران مليشيات الحوثي" خلال يونيو الفائت.



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