- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تحبط محاولة تسلل انتحارية للمليشيا الحوثية بحيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يوليه 2020
الحديدة - الخليج 365
أحبطت القوات المشتركة، محاولة تسلل انتحارية للمليشيات الحوثية في مديرية حيس، بعد ساعات من تصدي القوات لهجوم حوثي في كليو 16 شرق مدينة الحديدة.
وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة أن وحدات اللواء 7 عمالقة المرابطة جنوب حيس خاضت معارك عنيفة مع عناصر حوثية حاولت التسلل نحو مواقع اللواء وسقط على أثرها عدد من الجرحى من المليشيا.
وأضاف المصدر أن افراد اللواء تمكنوا من محاصرة عناصر الحوثيين المتسللين واجبروهم على الانسحاب والتراجع يجرون خلفهم أذيال الخيبة والهزيمة.
يذكر أن القوات المشتركة أحبطت يوم أمس محاولة تسلل للحوثيين شمال غرب حيس، حيث خاضت وحدات من اللواء 11 عمالقة مواجهات عنيفة مع المليشيات في مثلث العدين وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
كانت هذه تفاصيل خبر المشتركة تحبط محاولة تسلل انتحارية للمليشيا الحوثية بحيس جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.