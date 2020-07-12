المشتركة تصد هجوما حوثيا في كيلو 16 وشرق الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يوليه 2020

الحديدة - الخليج 365

تصدت القوات المشتركة، لهجوم حوثي في كليو 16 شرق مدينة الحديدة وكبدت المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.



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وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة أن أبطال اللواء الأول عمالقة تصدت بكل بساله واستبسال لهجوم نفذه مسلحي الحوثي فجر اليوم على كيلو 16.

وأكد المصدر أن عددا من عناصر المليشيات لقيو مصرعهم كما جرح آخرون خلال المواجهات العنيفة التي خاضتها وحدات اللواء الأول عمالقة فيما لاذ البقية منهم بالفرار بإتجاه اوكارهم تاركين جثث قتلاهم.

وتحاول المليشيات الحوثية منذ إعلان الهدنة الأممية المتمثلة بإتفاقية السويد، أحداث اي انتصار ولو إعلامياً يعيد الثقة لعناصرها المتقهقرة ولكن دون جدوى حيث تتوالى خسائرها على أيادي القوات المشتركة.