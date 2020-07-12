محلل سياسي لليمن العربي: لهذا السبب شهدت حضرموت استقرار امني دون المحافظات الأخرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يوليه 2020

الشحات غريب

علق الباحث السياسي "علي محمد السليماني" وأحد مؤسسي الحراك الجنوبي، لماذا شهدت حضرموت استقرار دون المحافظات الأخرى.



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وقال السليماني في تصريحات خاصة لليمن العربي، إن حضرموت الساحل شهدت تحسنا في الامن نتيجة الدعم الاماراتي الذي ساهم في تحربرها من قبضة القاعدة وداعش.

وكان السليماني قد قال إن الحل في الجهورية اليمنية لن يكون محققا للامن والاستقرار غير بالعودة الي حل الدولتين المستقلتين.