شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باحث سياسي يكشف عن عن حل الازمة اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف الباحث السياسي "علي محمد السليماني" وأحد مؤسسي الحراك الجنوبي، عن حل الازمة اليمنية.



وقال السليماني في تصريحات خاصة لليمن العربي إن الحل في الجهورية اليمنية لن يكون محققا للامن والاستقرار غير بالعودة الي حل الدولتين المستقلتين ما قبل اعلان الوحدة عام1990. وأضاف بأنه لابد من العمل معا من أجل هدم جدران الكراهية التي اوجدها حزب الاصلاح الاخونجي على مدي ال30سنة الماصية والعيش في اطار المنظومة العربية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باحث سياسي يكشف عن عن حل الازمة اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.