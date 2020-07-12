شكرا لبحثكم عن خبر أسعار الخضروات والفواكه في أسواق عدن اليوم الأحد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت أسعار الخضروات والفواكه، تفاوتا نسبيا في أسواق العاصمة عدن، اليوم الأحد، حيث ارتفع سعر كيلو الطماطم إلى 600 ريال. فيما سجلت أسعار الجزر 450 ريال للكيلو، والكوسة 350ريال للكيلو ، والباذنجان 250 ريال للكيلو الواحد. وارتفع سعر كيلو البطاطس إلى 350 ريال، أما أسعار البصل الأحمر فسجلت أسعارها 350ريال للكيلو الواحد، فيما سجل سعر كيلو الخيار 400 ريال للكيلو الواحد. Advertisements فيما سجل سعر كيلو البامية 1000 ريال والبسباس 700 ريال للكيلو الواحد. وعن أسعار الفاكهة فسجل سعر كيلو البرتقال المستورد 1200 ريال، فيما بلغت قيمة أسعار التفاح المستورد 1300 ريال يمني للكيلو الواحد. وسجل سعر الكيلو الواحد للموز 300 ريال ، فيما كانت أسعار الشمام 300ريال للكيلو الواحد، كما بلغ سعر كيلو الليمون 600 ريال للكيلو الواحد. وسجل سعر كيلو المانجو السمكة 600 ريال للكيلو والباباي 300 ريال والحبحب 300 ريال

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