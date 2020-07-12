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66 % من اليمنيين لا يملكون الطعام بشهادة الصليب الأحمر الدولي

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السبت، أن أكثر من نصف السكان في اليمن بحاجة، إلى مساعدات غذائية عاجلة للبقاء على قيد الحياة.

 

وقالت اللجنة في تغريدة على حسابها في "تويتر"، إن 66% من اليمنيين لا يملكون أي طعام، في حين يعاني 11% من سوء تغذية حاد، و 64% من الشعب اليمني محرومون من الرعاية الصحية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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