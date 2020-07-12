شكرا لبحثكم عن خبر 66 % من اليمنيين لا يملكون الطعام بشهادة الصليب الأحمر الدولي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السبت، أن أكثر من نصف السكان في اليمن بحاجة، إلى مساعدات غذائية عاجلة للبقاء على قيد الحياة.

وقالت اللجنة في تغريدة على حسابها في "تويتر"، إن 66% من اليمنيين لا يملكون أي طعام، في حين يعاني 11% من سوء تغذية حاد، و 64% من الشعب اليمني محرومون من الرعاية الصحية.