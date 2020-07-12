شكرا لبحثكم عن خبر فلكي يمني يكشف عن حالة الطقس في اليمن خلال الأيام القادمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشف الفلكي عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية"، عن حالة الطقس المتوقعة في اليمن خلال أيام الأسبوع الجاري بدءاً من اليوم السبت 11 يوليو/ تموز 2020م، مشيراً إلى حالة ماطرة مرتقبة من الأربعاء القادم.

وقال الشوافي، إنه من المتوقع قلة الأمطار على مستوى اليمن في النصف الأول من الاسبوع الجاري، مع استمرار بعض الهطول الخفيف والمتوسط للأمطار الرعدية والتي يرافقها تدفق السيول على بعض المناطق في المرتفعات الجنوبية غربية والمرتفعات الشمالية غربية وأجزاء من الهضاب الداخلية القريبة منها وأجزاء بسيطة من السواحل الغربية، وقد تسمح الفرصة بتشكل بعض الخلايا الماطرة خفيفة إلى متوسطة على أجزاء بسيطة جدا من المناطق الشرقية.

وبالنسبة للمناطق الصحراوية والساحلية، توقع "الشوافي"، ان تسود أجواء صحوة الى غائمة جزئياً، شديدة الحرارة مع نشاط الرياح المثيرة للغبار والاتربة في المناطق الصحراوية وأجزاء من المناطق الساحلية خصوصا ارخبيل سقطرى وسواحل تعز ولحج.

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ولفت إلى أن النصف الثاني من الأسبوع الجاري وخصوصا من الأربعاء القادم 15 يوليو/ تموز سوف تشهد الاجواء تحسنا ملحوظا في هطول الأمطار الرعدية متفاوتة الشدة، والتي تصل الى الغزيرة على بعض المناطق، حيث من المتوقع أن يغطي الهطول مناطق واسعة من المرتفعات الجبلية خصوصاً الجنوبية غربية وكذلك الشمالية غربية والهضاب الداخلية من عتق وتعز وصعدة وما بينها.

واشار إلى انه من المتوقع أن يتوسع الهطول ليشمل أجزاء بسيطة من المناطق الساحلية بشكل عام، وكذلك الهضاب الشرقية.

ودعا إلى توخي الحذر من مخاطر الأمطار الرعدية وما يرافقها من بروق وتدفق سيول وانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

ونبه من ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الصحراوية والساحلية، داعيا الصيادين ومرتادي البحر في السواحل الجنوبية والشرقية وباب المندب إلى توخي الحذر من ارتفاع هبوب الرياح واضطراب الموج.