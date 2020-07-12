محلل سياسي يكشف  أسباب التباطؤ والتلكؤ في تنفيذ بنود اتفاق الرياض

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يوليه 2020 الشحات غريب علق الباحث السياسي "علي محمد السليماني" وأحد مؤسسي الحراك الجنوبي، على أسباب التباطؤ أو التلكؤ في تنفيذ بنود اتفاق الرياض.

Advertisements و قال السليماني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، يعود عدم تنفيذ اتفاق الرياض لارتباطات حزب الاخوان وأذرعته من القاعدة وداعش بالمخطط التركي القطري المعادي لدول وشعوب الحزيرة والخليج ومصر وللقرن الافريقي. فقد كانت الخطة تقضي بالسيطرة علي شبوة وابين وعدن وتسليم المنطقة لتركيا جنوبا. وشمالا ،لكن شعب الجنوب العربي وقواته المسلحة الجنوبية ومفوضه المجلس الانتقالي الحنوبي تصدوا لهذا المخطط واحبطوه وحاليا تدور معارك عنيفة بين ميليلشيات الاصلاح الاخونجي وأذرعته وبين القوات الجنوبية التي تلحق الهزايم بهم.

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