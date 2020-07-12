باحث سياسي يكشف لــ"اليمن العربي" مخطط تركيا في اليمن.. وما وراء عدم تنفيذ اتفاق الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يوليه 2020

الشحات غريب

قال الباحث السياسي "علي محمد السليماني" وأحد مؤسسي الحراك الجنوبي إن اليمن يعاني من انقسامات حادة بعد فشل اعلان الوحدة بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والحمهورية العربية اليمنية التي تم اعلانها في22مايو1990، لكن تعثرت الوحدة لاختلاف ثقافة الشعبين والبلدين وشن نطام الجمهورية العربية اليمنية الحرب على الجنوب في 27ابريل1994 واحتل الحنوب في 7/7/94.



◄اتفاق الرياض

وحول أسباب التباطؤ أو التلكؤ في تنفيذ بنود الاتفاق قال السليماني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، يعود عدم تنفيذ اتفاق الرياض لارتباطات حزب الاخوان وأذرعته من القاعدة وداعش بالمخطط التركي القطري المعادي لدول وشعوب الحزيرة والخليج ومصر وللقرن الافريقي، فقد كانت الخطة تقضي بالسيطرة علي شبوة وابين وعدن وتسليم المنطقة لتركيا جنوبا. وشمالا ،لكن شعب الجنوب العربي وقواته المسلحة الجنوبية ومفوضه المجلس الانتقالي الحنوبي تصدوا لهذا المخطط واحبطوه وحاليا تدور معارك عنيفة بين ميليلشيات الاصلاح الاخونجي وأذرعته وبين القوات الجنوبية التي تلحق الهزايم بهم.

◄حضرموت

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وعند السؤال حول لماذا شهدت حضرموت أمن واستقرار دون المحافظات الأخرى قال إن حضرموت الساحل شهدت تحسنا في الامن نتيجة الدعم الاماراتي الذي ساهم في تحربرها من قبضة القاعدة وداعش.

الإداراة الذاتية

وعلق على قرار المجلس الانتقالي الجنوبي باعلان الادارة الذاتية للجنوب حيث قال إنه اضطر إلى إعلان الادارة الذاتية للجنوب لحفظ الامن والاستفرار وتوفير الخدمات ومنع سيطرة الاخوان الشياطين واذرعته الارهابية المدعومين من تركيا وقطر علي الحنوب العربي (جنوب اليمن).

◄حل الازمة اليمنية

وحول حل الازمة اليمنية قال إن الحل في الجهورية اليمنية لن يكون محققا للامن والاستقرار غير بالعودة الي حل الدولتين المستقلتين ما قبل اعلان الوحدة عام1990،والعمل معا من أجل هدم جدران الكراهية التي اوجدها حزب الاصلاح الاخونجي على مدي ال30سنة الماصية والعيش في اطار المنظومة العربية.