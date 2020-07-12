شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الفنان العالمي أميتاب باتشان بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن النجم الهندي الشهير أميتاب باتشان إصابته بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19). ونشر «اميتاب باتشان»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وعلق قائلًا "تي 3590 - لقد اختبرت لكيوفيد ?? بشكل ايجابي .. تحولت الى المستشفى .. . وتابع "خضعت العائلة والطاقم لاختبارات ، النتائج منتظرة .. كل ما كان على مقربة مني في الأيام العشرة الأخيرة ، يرجى أن يخضعوا للاختبار"

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