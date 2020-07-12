شكرا لمتابعة خبر عن الإعلامي ’’فيصل القاسم‘‘ مذيع ‘‘قناة الجزيرة’’ يتنبأ بكارثة ستحل في هذه ’’الدول العربية’’ وهذا ماسيحدث قريباً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تنبأ مذيع قناة الجزيرة ، الإعلامي فيصل القاسم ، بحدوث كارثة إنسانية سيخلفها فيروس كورونا المستجد ، مشيرًا إلى أنه سيسحق ملايين البشر .

وكتب القاسم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، قائلا : "لن تتأثر كثيراً وأنت تقرأ عن الكوارث التي شهدها التاريخ ، لكنك لا شك ستتأثر كثيراً وأنت تشهد الآن الكوارث بنفسك قبل أن يسجلها التاريخ" .

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الإعلامي ’’فيصل القاسم‘‘ مذيع ‘‘قناة الجزيرة’’ يتنبأ بكارثة ستحل في هذه ’’الدول العربية’’ وهذا ماسيحدث قريباً

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وأضاف : "حال العالم بعد كورونا مرعب فعلاً وسيسحق ملايين البشر الله يستر ويلطف بعباده" .

وارتفع عدد الوفيات بسبب كوفيد-19 في العالم إلى ما لا يقل عن 531,789 شخصا في العالم ، وفق إحصائية فرانس برس حتى مساء الأحد .

أما عدد الإصابات فقد تجاوز الـ12 مليون مصاب ، تعافى منهم 5,895,500 شخص على الأقل .

وتعد الولايات المتحدة الأكثر تضررا بـفيروس كورونا الجديد ، إذ الولايات المتحدة ، حيث بلغ عدد الوفيات أكثر من 130 ألف وفاة والإصابات تخطت الـ3 مليون إصابة .