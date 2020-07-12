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كتب امير فتحي في الأحد 12 يوليو 2020 07:50 صباحاً - شاهد.. تسريب صورة فاضحة لنجم طيور الجنة “المعتصم مقداد” مع المنشدة ”أمينة كرم“ وهذا ما كان يفعله وصدم الجميع (صورة صادمة)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنجم طيور الجنة المعتصم بالله مقداد وهو برفقة المنشدة المغربية أمينة كرم . 35074927 وظهر المقداد بالصورة وهو يقف بجانب أمينة كرم . Advertisements وكانت قد انتشرت في الفترة الأخيرة عدد كبير من الأخبار التي تتناول خطوبة المنشدة المغربية أمينة كرم من المعتصم بالله الشهير بعصومي ابن رجل الأعمال الأردني خالد مقداد مالك قناة طيور الجنة. 35074927 35074927

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