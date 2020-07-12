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كتب امير فتحي في الأحد 12 يوليو 2020 07:50 صباحاً - شاهد .. ختان سما المصري بعد سجنها

نشرت الفنانة الاستعراضية سما المصرى ، فيديو جديد على إنستجرام تحدثت فيه عن ختان البنات والمشاكل التي يسببها .

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وقالت سما المصرى تعليقا على الفيديو : الدولة بتحارب الختان ، بس ده مش كفاية لازم يغلظوا العقوبة ، لان فى بنات ماتت ومحدش فى الدنيا بيعمل كده غيرنا ، وشرحت سما فى الفيديو اكثر من حالة ختان وكيف اثرت على صاحبتها جنسيا .

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يذكر أن المصري كانت قد نشرت أيضا صورة لها بقميص نوم باللون الأسود شفاف ، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

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