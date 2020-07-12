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كتب امير فتحي في الأحد 12 يوليو 2020 05:51 صباحاً - ابنة الفنانة أحلام تستعرض جسمها ومفاتنها بظهور فاضح ومخل .. شاهد (صورة)

نشرت الفنانة الكويتية “أحلام الشامسي”، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مقطع فيديو يشهد ظهور نادر لإبنتها الوحيدة “لولوة الهاجري” مع والدها وزوج الفنانة، بطل الرالي القطري “مبارك الهاجري”، حيث كان يجري مقابلة تلفزيونية مباشرة بعد فوزه بالمركز الأول في سباق السيارات . 60514054 Advertisements ونشرت أحلام المقطع لابنتها وأرفقته بالتعليق: “ماشاء الله بنتي لولو تشارك ابوها الفوز بالمركز الاول، مبروك الفوز حبيبي مبارك وتستاهل المركز الاول فخوره فيك”. وأنهالت تعليقات المتابعين الذين أكدوا علي رقة الفتاة الصغيرة وعلي شبها الكبير بوالدتها . يُذكر أن الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي نعت الفنانة المصرية القديرة “رجاء الجداوي”، والتي توفيت صباح يوم الأحد الموافق 5/7/2020 بعد صراع مع فيروس كورونا، حيث نشرت عبر صفحتها الرسمية بـ إنستجرام صوره للفنانة الراحلة وأرفقتها بالتعليق: “‏الله اغفر لها وارحمها يارب ماما ⁧‫#رجاء_الجداوى‬⁩ في ذمه الله .. ربي إنا نحبها فيك ف ارحمها .. ⁧‫#ادعوا_لها‬⁩ خبر حزين جداً”. 60514054 60514054

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