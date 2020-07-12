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الأمم المتحدة توقف مساعداتها في اليمن

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

قال الأمم المتحدة إنها ستضطر إلى وقف مساعداتها في اليمن خلال الأسابيع القادمة، بسبب جراء توقف الدعم المالي لبرامجها في البلاد.

 

وكانت الأمم المتحدة قد اوقفت الاسبوع الماضي خدماتها في عدد من المستشفيات في اليمن بسبب نقص التمويل.

 

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وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عبر حسابه على تويتر إنه "‏دون تمويل عاجل، ستتوقف المساعدات المنقذة لملايين الأرواح باليمن في الأسابيع القليلة المقبلة، مما يعرضهم لخطر المجاعة".

 

وأكدت الأمم المتحدة أن الوضع في اليمن لا يحتمل الانتظار، داعية المجتمع الدولي إلى  سرعة إنقاذ ملايين الأرواح في اليمن.

 

وأوضحت أن هناك 20 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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