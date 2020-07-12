شكرا لبحثكم عن خبر الجوازات السعودية توضح الفئات المعفاة من الرسوم والغرامات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مدير عام الجوازات السعودية اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، عن الفئات المعفاة من رسوم وغرامات انتهاء التأشيرات.

وقال اليحيى في مداخلة مع قناة «الإخبارية»، مساء الخميس، إن هناك من انتهت إقامتهم بالفعل داخل المملكة، وهناك من انتهت تأشيرة الخروج والعودة الخاصة بهم، في ظل جائحة كورونا وظروف تعليق الرحلات الدولية.

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وأشار إلى أن هناك من المقيمين داخل المملكة من أصدر تأشيرة، ولم يتمكن من الاستفادة منها أو الوافدين الذين قدموا إلى المملكة لزيارة أقاربهم أو لتنفيذ مهمة ويرغبون في المغادرة فهذه أصبحت من الأمور القيصرية التي أجبرتهم على البقاء.

ولفت وفقاً لصحيفة عاجل إلى صدور عدة توجيهات بشأن إعفاء هؤلاء من الرسوم والغرامات المترتبة من انتهاء التأشيرات.