شكرا لمتابعة خبر عن محافظ تعز : يوقف حملة عسكرية كانت بطريقها للهجوم على قوات تابعة للواء 35 مدرع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر مطلعة، بأن محافظ محافظة تعز، نبيل شمسان، وجه قيادة المحور بوقف حملة عسكرية كانت في طريقها لمهاجمة نقطة تابعة للواء 35 مدرع في منطقة "البيرين" عقب منعها مرور لجنة عسكرية كانت في طريقها الى مقر قيادة اللواء في مدينة العين بالحجرية.

يأتي ذلك بعد ساعات من توجيه المحافظ شمسان، كافة القيادات العسكرية بكسر محاولات اختراق صفوف الجيش و رفع الجاهزية.

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وأصدر اللواء 35 مدرع بمحافظة تعز، مساء امس ، بيان عبر فيه عن أسف قيادة اللواء للتحشيد العسكري غير المبرر والاستعراض المفرط للقوة في أماكن ظلت وما زالت آمنةً وعمقاً استراتيجياً لمقاومة مليشيا الانقلاب الحوثية، وما حدث مؤخراً من فرض الإقامة الجبرية على العقيد عبدالملك الأهدل رئيس أركان اللواء القائم بأعمال قائد اللواء في منزله بمدينة تعز.

وفي وقت سابق من اليوم، منعت نقطة عسكرية تابعة للواء 35 مدرع بين منطقتي "البيرين" و"النشمة" بمديرية المعافر مرور قائدهم الجديد، العميد عبدالرحمن الشمساني من الوصول إلى مقر قيادة اللواء، وأجبروه على تغيير مساره إلى منزله جنوب محافظة تعز.

في ذات الوقت، منعت نقطة عسكرية تابعة للواء 35 مدرع في "البيرين" مرور لجنة محور تعز برئاسة العميد عبدالعزيز المجيدي وعرقلة مهامهم في الإشراف على تسليم اللواء 35 مدرع للقائد الجديد.

الجدير بالذكر أن جنود وضباط في اللواء 35 مدرع يرفضون قرار الرئيس عبدربه منصور هادي بتعيين العقيد الركن "عبد الرحمن ثابت شمسان" قائداً للواء ٣٥ مدرع، خلفاً للعميد "عدنان الحمادي"، الذي اغتيل مطلع ديسمبر الماضي.