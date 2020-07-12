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عدن - ياسمين التهامي - مفاجأة في اعترافات فنانة مصرية متهمة بقتل زوجها !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements اعترافات جديدة للفنانة المصرية، عبير بيبرس، عن تفاصيل مهمة وخطيرة بشأن اتهامها بمقتل زوجها خلال مشاجرة وقعت بينهما. وبحسب موقع "في الفن"، قال محامي المتهمة إنه وفقا لما جاء في اعترافات موكلته قد تزوجت من صاحب شركة مقاولات منذ 8 أشهر، وبعد مرور الأشهر الأولى للزواج في سعادة بينهما بدأت المشكلات تجد طريقها إلى حياتهما وإنه دائما ما كان يتعدى عليها بالضرب والسباب. وأضاف المحامي أنه في يوم الحادث نشبت مشاجرة بينهما بسبب خلافات مادية نظرا لأنه اقترض منها المال وخلافات أخرى تتعلق بزوجته الأولى. وأوضحت المتهمة أن المشاجرة تطورت ليسقط زجاج مكتبة داخل شقتها وتناثر على الأرض، وأثناء المشاجرة سقط زوجها فأصيب بزجاجة في صدره، مؤكدة أنها طلبت له الإسعاف لإنقاذه لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة. وكانت المتهمة قد اعترفت بارتكابها الجريمة في بداية الأمر، مؤكدة أن المشاجرة لم تستمر سوى ثلاث دقائق. اعترافات جديدة للفنانة المصرية، عبير بيبرس، عن تفاصيل مهمة وخطيرة بشأن اتهامها بمقتل زوجها خلال مشاجرة وقعت بينهما. وبحسب موقع "في الفن"، قال محامي المتهمة إنه وفقا لما جاء في اعترافات موكلته قد تزوجت من صاحب شركة مقاولات منذ 8 أشهر، وبعد مرور الأشهر الأولى للزواج في سعادة بينهما بدأت المشكلات تجد طريقها إلى حياتهما وإنه دائما ما كان يتعدى عليها بالضرب والسباب. وأضاف المحامي أنه في يوم الحادث نشبت مشاجرة بينهما بسبب خلافات مادية نظرا لأنه اقترض منها المال وخلافات أخرى تتعلق بزوجته الأولى. وأوضحت المتهمة أن المشاجرة تطورت ليسقط زجاج مكتبة داخل شقتها وتناثر على الأرض، وأثناء المشاجرة سقط زوجها فأصيب بزجاجة في صدره، مؤكدة أنها طلبت له الإسعاف لإنقاذه لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة. وكانت المتهمة قد اعترفت بارتكابها الجريمة في بداية الأمر، مؤكدة أن المشاجرة لم تستمر سوى ثلاث دقائق.

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