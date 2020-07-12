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عدن - ياسمين التهامي - كلمات تهز الجبال من العرادة بعد دفن نجله الليلة في مأرب !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة كلمة مقتضبة عقب دفن نجله الأصغر أمين العرادة فجر اليوم الأحد. وعبر العرادة عن شكره للحاضرين وقال "لا وقت للعزاء فالوطن ينادينا و الوعد في الجبهات بين الرجال الذين يرتفع بهم الرأس يضحون بأنفسهم لاستعادة وطننا و يسعون بكل جهد لرفع الظلم عن أهلنا في كل أرجاء اليمن. وتوفي أمين العرادة نجل محافظ مساء السبت، في مستشفى كرى بمدينة مأرب عقب تعرضه لماس كهربائي. محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة كلمة مقتضبة عقب دفن نجله الأصغر أمين العرادة فجر اليوم الأحد. وعبر العرادة عن شكره للحاضرين وقال "لا وقت للعزاء فالوطن ينادينا و الوعد في الجبهات بين الرجال الذين يرتفع بهم الرأس يضحون بأنفسهم لاستعادة وطننا و يسعون بكل جهد لرفع الظلم عن أهلنا في كل أرجاء اليمن. وتوفي أمين العرادة نجل محافظ مساء السبت، في مستشفى كرى بمدينة مأرب عقب تعرضه لماس كهربائي.

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