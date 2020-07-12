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عدن - ياسمين التهامي - احذرها : اطعمة ستتحول لسم قاتل في حال عدم تحضيرها بالشكل الصحيح !

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جديد اب برس

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تشكل المواد الغذائية الشائعة التي نستهلكها على الدوام خطراً كبيراً على الصحة إذا لم تطبخ بشكل صحيح قبل تناولها. فيما يلي قائمة في أهم الأغذية الخطيرة إذا لم تُطبخ جيداً وفق صحيفة تايمز أوف إنديا: البطاطس تنمو أدران البطاطس إذ احتفظ بها فترة طويلة، وتحتوي هذه الأدران على مادة سامة تسمى غليكوالكالويدس، ويمكن أن تسبب إسهالاً وغيبوبة وتشنجاً وحتى الموت في بعض الحالات. لذا يُنصح بإزالتها وطبخ البطاطس بشكل جيد. الدجاج يمكن أن يكون الدجاج مصدر العديد من البكتيريا المسببة للأمراض مثل السالمونيلا. وينصح بطهي الدجاج على حرارة تصل إلى 165 درجة مئوية لضمان خلوه من البكتيريا. البيض النيء تناول البيض النيء أمر شائع جداً. ولكن البيضة قد تتعرض للتلوث ببكتيريا السالمونيلا، التي يمكن أن تسبب التسمم الغذائي واضطراب المعدة، وقد ينتقل فيروس الأنفلونزا عبر البيض النيء، لذلك من المهم طبخ البيض بشكل صحيح قبل تناوله. في اليابان، يُسمح للطهاة ذوي الخبرة الكبيرة والتدريب الجيد بطبخ السمكة المنتفخة. يعد تحضير هذه الأسماك محفوفاً بالمخاطر، بسبب الكميات الكبيرة من التترودوتوكسين في أعضائها، وهي مادة سامة يمكن أن تقتل، وحتى الآن، لا يوجد ضدها أي ترياق. الأرز النيء قد يكون الأرز النيئ ملوثاً ببكتيريا برسيليوس سيريوس، والتي تدخل الجسم وتسبب التسمم الغذائي، ولأنها تعيش بسهولة في الظروف الجافة، فإنها قد تعيش في عبوات الأرز في مخزن الطعام. إذا لم يطبخ الأرز بشكل صحيح، فيمكنها البقاء حية والدخول إلى الجسم. براعم معينة هناك أنواع معينة من براعم الفاصوليا مثل البرسيم، وعباد الشمس التي تشكل خطراً إذا لم تنظف جيداً وتطبخ بشكل صحيح بسبب تلوثها بكتيريات مثل الليستيريا والإشريكية القولونية والسالمونيلا التي تنمو في البيئة الرطبة والدافئة. اللحوم الباردة يمكن أن تشكل بعض أنواع اللحوم الشهية مثل الهوت دوغ والسلامي خطراً كبيراً على الصحة إذا استهلكت نيئة أو مطبوخة جزئياً، بسبب بكتيريا الليستيريا، التي توضع في اللحوم عند التصنيع والمعالجة. بعض أنواع الجبن بعض أنواع الجبن مثل الجبن المكسيكي يمكن أن تسبب التسمم الغذائي، لأنه من الحليب الخام غير المبستر، والمعرض للتلوث بالجراثيم المسببة للأمراض أكثر من الجبن المطبوخ، ما يعني ضرورة تعريضه للحرارة بشكل صحيح أثناء الطهي.