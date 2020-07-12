شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام كلينك تصدم الجميع بصورة فاضحة تماماً وللكبار فقط ! .. شاهد والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الأحد 12 يوليو 2020 03:52 صباحاً - ميريام كلينك تصدم الجميع بصورة فاضحة تماماً وللكبار فقط ! .. شاهد

تسببت الراقصة الاستعراضية اللبنانية ميريام كلينك لنفسها بسيل من الانتقادات بعد ان ظهرت امام متابعي حسابها عبر انستغرام بظهور فاضح .

34399188

واطلت ميريام كلينك التي دائما ما تثير الجدل مرتدية ملابس البحر الفاضحة حيث تعمدت ان تستفز متابعيها من خلال اظهار مفاتنها ما دفعهم لمهاجمتها .

Advertisements

وشاركت ميريام كلينك متابعي حسابها بصور ظهرت فيها بملابس البحر مستلقية على مقعد خشبي ملون باللون الزهري ، معلقة على الصورة بالقول: “من الجميل أن يكون الطقس مشمساً”.

وتباينت ردود فعل متابعي ميريام كلينك على الصورة لكن الاكثر منهم كان ساخطا عليها وطالبها بالتعقّل وعدم الانسياق خلف رغبتها بالشهرة على حساب جسدها وفق قولهم .

فيما سخر اخرون من ميريام كلينك قائلين انها يجب ان تكتب على صورها للكبار فقط نظرا لما تحتويه من استعراض مكشوف وفاضح .

ويمتنع (الخليج مباشر) عن نشر مثل هذه الصور الفاضحة احتراما وتقديرا لمتابعيه الأفاضل.

34399188