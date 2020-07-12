شكرا لبحثكم عن خبر عاجل.. تسليم الشمساني قيادة اللواء 35 مدرع بحضور محافظ تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت قيادة محور تعز السبت، تسليم قيادة اللواء 35 مدرع للعميد عبدالرحمن الشمساني المعين قائداً للواء بحضور محافظ محافظة تعز نبيل شمسان.

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز في بيان على "فيسبوك" إن اللجنة الأمنية بالمحافظة عقدت اجتماعا باللجنة المشكلة من وزير الدفاع للقيام بإجراء دور الاستلام والتسليم من أركان حرب اللواء 35 مدرع العقيد عبد الملك الأهدل للقائد الجديد المعين بقرار جمهوري عبد الرحمن الشمساني.

وأقر الاجتماع استكمال اللجنة إجراءاتها في مقر قيادة اللواء 35 مدرع جنوب المحافظة وفقاً للبيان.

وكان ضباط وجنود اللواء 35 مدرع أعلنوا اليوم السبت، رفض قرار الرئيس هادي بتعيين العميد عبد الرحمن الشمساني قائدا للواء خلفا للعميد عدنان الحمادي.

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وقال بيان صادر عن اللواء إن الشمسساني كان له دور عدائي ضد اللواء وقائده عدنان الحمادي حيث شاركت قواته في اقتحام مسرح عمليات اللواء 35 مدرع في معارك أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من منتسبي اللواء 35 وما زالت قواته تتمركز في جزء من مسرح عمليات اللواء 35 وتنتشر بأطقمها وأسلحتها الثقيلة والمتوسطة حتى اللحظة.

وأشار بيان اللواء 35 مدرع إلى فرض الإقامة الجبرية على رئيس أركان اللواء القائم بأعمال قائد اللواء العقيد عبدالملك الأهدل في منزله.

وأعلن اللواء عن تشكيل لجنة للقاء العميد عبدالرحمن الشمساني لإطلاعه على الموقف داخل اللواء، والاتفاق معه على عدم اتخاذ أي خطوة حتى يتم التواصل مع المستوى الأعلى.

وأصدر رئيس الجمهورية، الجمعة، قراراً جمهورياً قضى بتعيين العميد الركن عبد الرحمن ثابت شمسان قائدا للواء 35 مدرع في تعز خلفاً للعميد عدنان الحمادي الذي اغتيل مطلع ديسمبر الماضي.