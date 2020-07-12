شكرا لبحثكم عن خبر كورونا يفتك بضحايا جدد من الجيش اليمني الأبيض والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت نقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين، السبت، وفاة 45 طبيباً يمنياً بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

ونعت النقابة في بيان الدكتور أحمد البركاني الذي وافته المنية في مدينة عدن أمس الأول الخميس، متأثرا بإصابته بالفيروس.

وقالت النقابة إن البركاني هو "الشهيد رقم 45 من أعضائها ورموزها الأوفياء في مواجهة جائحة كورونا".

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وفي وقت سابق، ذكرت تقديرات غير رسمية وفاة ما يقارب 75 طبيبا وعاملاً صحياً في عموم المحافظات بالفيروس أغلبهم في صنعاء وعدن، ولا توجد إحصائيات رسمية دقيقة بعدد المتوفين من القطاع الصحي.

وكانت نقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين وجهت نداء استغاثة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن والمعنية بالوضع الصحي والإنساني لإنقاذ أعضائها من الموت اليومي الذي بدأ يحصد أرواح العشرات منهم.

وطالبت النقابة بتزويدها بأدوات الوقاية اللازمة حتى يتسنى للعاملين متابعة الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا قبل أن ينهار القطاع الصحي.