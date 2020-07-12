شكرا لبحثكم عن خبر مدينة سكنية كويتية في الخوخة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قام محافظ الحديدة الحسن طاهر، السبت، بوضح حجر الأساس لمدينة سكنية في مدينة الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة، بدعم وتمويل من دولة الكويت.

وقالت مصادر محلية إن المدينة السكنية المزمع بناؤها وبتمويل من جمعية الرحمة الكويتية، سوف تستوعب 200 أسرة.

وقال المحافظ إن المدينة التي تحمل أسم "مدينة الرحمة السكنية للنازحين"، ستعمل على تخفيف الأعباء عن 200 أسرة من قوام عشرة آلاف أسرة اجبرتها مليشيا الحوثي إلى النزوح من ديارها وقراها بسبب حربها الظالمة والهمجية، معبرا عن شكره لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا على جهودهم المبذولة وتقديم الدعم والمساعدة لأبناء الشعب اليمني.