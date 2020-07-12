شكرا لبحثكم عن خبر تعليق أعمال السلطة المحلية بحضرموت احتجاجاً على محادثات الرياض والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، شرق اليمن، السبت، تعليق الأعمال الرسمية في كافة مؤسساتها ودوائرها عدا الخدماتية والعسكرية و الأمنية، على خلفية ما سمته بـ”التهميش المتعمد” للمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم في مدينة غيل بن يمين، دعا له حلف حضرموت و مؤتمر حضرموت الجامع و منظمات و أطياف المجتمع المدني، حضره أعضاء مجلسي النواب و الشورى من أبناء المحافظة و متقلدي مناصب الدولة القيادية.

Advertisements

و أكد الاجتماع بأنه لا يمثل حضرموت في أي تفاهمات أو اتفاقات أو تسويات سياسية إلا ابناؤها و الممثلون لها و المتبنون لقضاياها.

و لفتوا إلى أن “حضرموت تمثل المحور الأساسي في المعادلة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهي الأحق بإحدى الرئاسات الثلاث، وبما لا يقل عن 40% من هيئات ومؤسسات وسلطات الدولة المختلفة بما يتوافق مع معايير المساحة و السكان و الثروة والبعد التاريخي والعمق الثقافي”.