شكرا لبحثكم عن خبر تعليق أعمال السلطة المحلية بحضرموت احتجاجاً على محادثات الرياض والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أعلنت قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، شرق اليمن، السبت، تعليق الأعمال الرسمية في كافة مؤسساتها ودوائرها عدا الخدماتية والعسكرية و الأمنية، على خلفية ما سمته بـ”التهميش المتعمد” للمحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم في مدينة غيل بن يمين، دعا له حلف حضرموت و مؤتمر حضرموت الجامع و منظمات و أطياف المجتمع المدني، حضره أعضاء مجلسي النواب و الشورى من أبناء المحافظة و متقلدي مناصب الدولة القيادية.
و أكد الاجتماع بأنه لا يمثل حضرموت في أي تفاهمات أو اتفاقات أو تسويات سياسية إلا ابناؤها و الممثلون لها و المتبنون لقضاياها.
و لفتوا إلى أن “حضرموت تمثل المحور الأساسي في المعادلة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهي الأحق بإحدى الرئاسات الثلاث، وبما لا يقل عن 40% من هيئات ومؤسسات وسلطات الدولة المختلفة بما يتوافق مع معايير المساحة و السكان و الثروة والبعد التاريخي والعمق الثقافي”.
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق أعمال السلطة المحلية بحضرموت احتجاجاً على محادثات الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.